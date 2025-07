Cagliari, una buca rattoppata alla bell’e meglio in via Genneruxi.

E’ lì da un anno circa, è stata coperta con un po’ di cemento e dimenticata. Protestano però i residenti che vorrebbero sia il ripristino del manto stradale che quello della segnaletica per i parcheggi.

“Questo è il lavoro rifinito, realizzato dopo una duplice perdita idrica, avvenuta in via Genneruxi a Cagliari all’inizio dell’estate 2024 – scrive G.C. – Il parziale rattoppo è stato fatto a novembre o dicembre scorso, da due operai (del Comune o di Abbanoa ??), giunti a bordo di un camioncino per fare questo popò di intervento. In via Genneruxi passano le auto della Polizia Locale, più o meno tutti i giorni, per cui più di qualcuno avrà notato questo sconcio senza segnalarlo al Comando e agli uffici competenti. Se ripristinando la via si rifacessero anche le strisce bianche per gli stalli dei parcheggi, più volte richieste e mai realizzate, non sarebbe male. La fiducia non manca”.