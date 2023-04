Cagliari, una mamma al teatro Massimo non ci sta: “Suo figlio disabile può stare in platea?”

Ha sperato di poter assistere allo spettacolo di Fabrizio Bosso al teatro Massimo di Cagliari ma le sono bastate alcune email per capire che il sogno sarebbe rimasto tale: Angelica De Nadai, 38enne di Furtei, mamma di un quindicenne disabile e costretto sulla carrozzina, non è riuscita ad avere un posto assicurato accanto al suo bambino. Dalla biglietteria del Cedac sono stati inflessibili: “Abbiamo tutti i posti occupati in platea, mentre sono liberi i posti per le carrozzine. Da oggi è stata aperta anche la loggia ma non ci sono posti per le carrozzine. Potete dividervi su due settori? Disabile in platea e gli altri due in loggia?”. Una richiesta che ha mandato la donna su tutte le furie: “Mio figlio è un ragazzino di 15 anni, è impossibile dividerci”. Altre soluzioni? Non pervenute, purtroppo: “”E pensare che volessimo che arrivassimo sin da Furti, metterci in fila e sperare che qualcuno rinunciasse allo spettacolo”. Un escalation di suggerimenti e richieste, se non folli, quanto meno curiose.

E che arrivano da un luogo, un teatro, dove l’inclusione sociale dovrebbe essere totale: “Alla fine sono molto amareggiata, penso a tutti gli altri genitori che, come me, si ritrovano a vivere con i propri figli o figlie disabili simili situazioni”.