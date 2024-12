Prosegue la raccolta firme per chiedere la realizzazione di un parco in via della Casa, l’iniziativa, messa in campo da Roberto Lepori ha, sinora, riscosso centinaia di consensi.

Anche un muro del ricordo in cui commemorare le vittime della criminalità sarda, “vorrei ricordare i nominativi delle donne vittime di femminicidio, sequestrati mai tornati alle famiglie e membri delle forze dell’ordine uccisi in servizio, l’educazione alla legalità può essere un argine alla banalità del male (citando Hannah Arendt)”.

Tra i nomi comparirebbe anche quello di Francesca Deidda, la giovane donna che ha smesso di vivere dopo esser stata brutalmente uccisa dal marito che ha confessato il crimine. Lepori raccoglie le firme

per la petizione da inviare al sindaco di Cagliari, “dal lunedì al venerdì dalle19 alle 20 in via Castiglione vicino al supermercato, al civico 39”.