Cagliari, un chilo di marijuana in casa e 1700 euro in banconote false: nei guai una donna

Un chilo di marijuana suddiviso in 250 dosi, 20 ovuli di hashish per un totale di oltre due etti e mezzo, altri 120 grammi di cocaina, e oggetti per il confezionamento è quanto è stato trovato in possesso di una donna incensurata di 50 anni dai carabinieri della stazione di San Bartolomeo. La donna residente nel quartiere Sant’Elia era sotto osservazione da tempo, oggi è scattato il blitz. Nel corso della perquisizione domiciliare hanno anche ritrovato 1700 in contanti, suddivise in banconote da 50 euro contraffatte. Per i militari custodiva la droga e i soldi per conto di qualche pusher. Per lei si sono aperte le porte del carcere di Uta.