Cagliari, corteo degli ultras napoletani con insulti ai sardi: “Tutto davanti al Comune, Truzzu tace e la sicurezza non c’è”

“Prima gli scontri, gli insulti ai Sardi e ai Cagliaritani e gli diamo la possibilità di attraversare la città e arrivare in via Roma”. Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, attacca il primo cittadino: “Lui resta in silenzio. Che fine ha fatto la sicurezza promessa in campagna elettorale?”