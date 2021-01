Cagliari, Truzzu telefonista per un giorno all’Urp: il sindaco risponde alle lamentele dei cittadini

“Urp, buongiorno: sono Paolo Truzzu, il sindaco di Cagliari”. Così si sono sentiti rispondere i cittadini che, oggi, hanno chiamato il numero verde 800016058 dell’Ufficio relazioni con il pubblico. Il sindaco telefonista per un giorno, per ascoltare e raccogliere segnalazioni e lamentele dei cagliaritani: “Lavorare per migliorare la città significa anche dare risposte puntuali alle domande e alle richieste dei cittadini. Ho trascorso una mattina all’ufficio relazioni con il pubblico per verificare di persona il buon funzionamento del servizio e ascoltare la voce dei cittadini. Raccogliere le vostre segnalazioni e rispondere alle vostre domande è stata un’esperienza preziosa, da ripetere per continuare a migliorare e a migliorarsi”, spiega Truzzu.

Tra chi ha telefonato, anche una donna, residente nel rione de La Vega: “La chiamo per lamentare la mancata pulizia delle strade da mesi, siamo nella stessa situazione terribile. Vedo gli operatori dello spazzamento, li ho fermati per chiedere a chi compete la pulizia ma dicono sempre che compete ad altri”. Il sindaco ha promesso un intervento: “Segnaleremo alla ditta questa mancanza”. In apertura di chiamata, un curioso siparietto. Quando Truzzu si presenta, la donna esclama: “Ah, direttamente lei?”. E lui: “Direttamente, oggi è il giorno fortunato”.