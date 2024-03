Cagliari, Truzzu si dimette e Massimo Zedda ufficializza la sua candidatura a sindaco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Massimo Zedda ufficializza la sua candidatura a sindaco di Cagliari nel giorno stesso in cui Paolo Truzzu firma le dimissioni per andarsene in Regione, tra i banchi dell’opposizione del Consiglio di via Roma. Il nome del leader dei Progressisti e per otto anni già primo cittadino del capoluogo sardo è stato formalizzato durante la riunione della coalizione del campo largo, nella sede del Pd. Piena conferma anche all’eventualità delle primarie, “in caso di altre candidature”, ma restano comunque un mistero. Difficile organizzarle in poche settimane, si vota il prossimo 9 giugno, e tra l’altro il Movimento 5 Stelle non le vuole. Il partito di Zedda si dice anche disponibile “alla comparazione tramite sondaggi da realizzare impiegando soggetti di comprovata serietà professionale e ampia esperienza, la cui scelta sia condivisa dalle forze della coalizione”.