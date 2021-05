Cagliari, Truzzu: “Lunedì il voto, col nuovo stadio via alla riqualificazione di Sant’Elia”

Nuovo stadio e nuovo quartiere. Il sindaco annuncia un’accelerata sullo stadio. “Ho apprezzato molto le recenti dichiarazioni del governatore Solinas, circa il contributo fondamentale che la Regione darà sulla costruzione del nuovo stadio – afferma il sindaco Paolo Truzzu – Ringrazio il governatore: realizzare il nuovo stadio significherà dare un impulso essenziale per la riqualificazione dell’intero quartiere, capace inoltre di stimolare investimenti pubblici e privati. Adesso dobbiamo accelerare l’iter burocratico affinché i lavori possano partire quanto prima”.

In Commissione urbanistica si sta svolgendo la discussione per ottenere il via libera definitivo alla variante urbanistica nel comparto di Sant’Elia e per lunedì prossimo si conta di avere la delibera al voto in modo da andare subito in Aula.