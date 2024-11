Cagliari, falciata sulle strisce pedonali in viale Colombo: 17enne in condizioni disperate

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, ancora un grave incidente. Questa mattina una ragazza di 17 anni, è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Colombo, all’altezza di piazza dei Centomila.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi che hanno trovato la giovanissima a terra, priva di coscienza. E’ stato assegnato un codice rosso e la ragazza è stata trasportata all’ospedale Brotzu, dove si trova in condizioni critiche per le gravissime ferite riportate. Contrariamente alle voci circolate subito dopo l’incidente, la ragazza non è deceduta all’arrivo in ospedale e si trova attualmente in Rianimazione. La direzione sanitaria dell’ospedale, poco prima delle 12, ha rettificato che la ragazza è in condizioni disperate ma non è ancora morta. Se i medici non dovessero riuscire a rianimarla, nell’impresa ormai disperata di salvarle la vita, nelle prossime ore potrebbe essere dichiarata la morte cerebrale.

Ha collaborato Valeria Putzolu