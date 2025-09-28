Cagliari, tra cartacce e bottiglie gettate in strada spuntano anche videocassette e riviste pornografiche: il triste resoconto delle azioni messe in atto dagli incivili che scambiano ogni angolo della città per una discarica a cielo aperto.

“Tra via Cavaro e via Goldoni. Sacchi con VHS e riviste pornografiche buttati nel marciapiede”: scrive così un cittadino per mettere in evidenza l’insolito rifiuto apparso nel passaggio pedonale. Potrebbe far sorridere ma in realtà è l’ennesima dimostrazione dell’inciviltà che regna sovrana e ostacola ogni misura messa in atto dal Comune al fine di restituire il decoro alla città.

Non solo pattume “normale”, insomma, anche materiale pornografico abbandonato sul marciapiede: non proprio una bella cartolina per cittadini e turisti.