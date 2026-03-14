È durata poche ore la libertà di un 29enne di origine algerina, senza fissa dimora e disoccupato, denunciato nella notte per un furto aggravato ai danni di un’auto e per resistenza a pubblico ufficiale, ma poco dopo sarebbe tornato a colpire nel centro di Cagliari. L’ultimo episodio è avvenuto in mattinata in via Manno, dove un cittadino ha segnalato alla centrale operativa la presenza di un uomo intento a rovistare con atteggiamento sospetto all’interno di un furgone parcheggiato. I carabinieri sono intervenuti in pochi minuti e hanno rintracciato il sospettato prima che riuscisse ad allontanarsi.

Durante la perquisizione il giovane è stato trovato con un coltello a serramanico e con il collo frantumato di una bottiglia. Aveva inoltre con sé uno zaino con denaro contante e documenti d’identità che, secondo i primi accertamenti, sarebbero stati rubati poco prima da un’altra auto parcheggiata nella stessa zona.

A quel punto per il 29enne sono scattate le manette con l’accusa di furto, mentre è stato denunciato anche per porto di oggetti atti a offendere. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato in tribunale per il processo con rito direttissimo.