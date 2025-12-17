Anche quest’anno il Comune, in collaborazione con il CTM, rinnova un servizio molto apprezzato da cittadine, cittadini e turisti: dal 18 al 24 dicembre torna la Navetta Natale, il collegamento gratuito pensato per facilitare gli spostamenti nel periodo delle festività.

Il servizio prevede due bus CTM che, con partenza dal capolinea di piazza Yenne, attraverseranno le principali vie dello shopping del centro cittadino fino a raggiungere la zona di San Benedetto, permettendo di muoversi comodamente e in sicurezza tra mercatini natalizi, negozi e luoghi di svago.

Il percorso

La Navetta Natale seguirà un itinerario circolare che include, tra le altre, piazza Yenne, largo Carlo Felice, via Roma, via XX Settembre, via Sonnino, via Paoli, via Dante, via Manzoni, via Bacaredda, via Salarias, Sant’Alenixedda, piazza San Giovanni XXIII, via Petrarca e via Alghero, per poi rientrare al capolinea di piazza Yenne.

Orari e frequenza

Il servizio è completamente gratuito, poiché finanziato dal Comune, ed è attivo:

dalle 9:00 alle 15:00

dalle 16:30 alle 20:30

La frequenza delle corse è di circa 20 minuti, garantendo così un collegamento continuo durante tutta la giornata.

Un’iniziativa che punta a incentivare la mobilità sostenibile, ridurre il traffico nel centro storico e rendere ancora più piacevole l’esperienza dello shopping natalizio e delle passeggiate tra le luci e le atmosfere del Natale.

CTM e Comune di Cagliari, insieme, per vivere le feste all’insegna della comodità e della condivisione.