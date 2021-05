Via la Piroddi. Il sindaco Paolo Truzzu ha rimosso dalla giunta l’assessora alla Cultura e ha assunto le deleghe in carico alla Piroddi. Fatale la diffida legale spedita dall’ex esponente della giunta al consigliere Udc Angioni che aveva annunciato una mozione di sfiducia. Per evitare di andare incontro a una guerra in aula Truzzu ha deciso di rimuovere l’assessora.

Notizia in aggiornamento.