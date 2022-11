Cagliari, tavolini abusivi: chiosco di viale Buoncammino chiuso per un mese

Occupazione abusiva di suolo pubblico con sedie, tavolini, arredi anche un con un carro. Chiuso per un mese un chiosco in viale Buoncammino. La decisione è del servizio Patrimonio che arriva dopo il blitz della polizia municipale scattato in viale Buoncammino il 14 luglio scorso nel chiosco Luchia. Gli agenti segnalano il mancato rispetto delle prescrizioni della concessione di suolo pubblico. Nello specifico si parla di un’occupazione in eccedenza di 57,56 metri quadrati rispetto alla superficie concessa di 55 metri quadrati, tramite il posizionamento di arredi (oltre a tavoli e sedie, anche fioriere mobili, fusti di birra e bevande, pedane e pallet, attrezzi vari) e anche un carro in legno, fasce di canne, tubo per irrigazione, travi in legno, posizionati in un’aiuola.

E così decidono per la sanzione di 30 giorni di chiusura (dal 25 novembre al 24 novembre prossimi), stabilendo che nel periodo della sanzione il concessionario dovrà sgomberare tutti gli arredi, ad esclusione del chiosco che dovrà comunque restare chiuso.

“In caso di mancata attuazione, anche parziale, della sanzione irrogata la concessione potrà essere revocata”, minacciano gli uffici comunali.