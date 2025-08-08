Cagliari, taglio di capelli in piazza del Carmine, tra turisti e cittadini di passaggio c’è chi si fa rasare la nuca in pieno giorno. Niente specchio e sgabello, il servizio viene effettuato nei gradini del monumento e, al posto della mantella da barbiere, una sorta di telo-copertina avvolge il cliente in cerca di un nuovo look. Non c’è pace per la piazza storica e simbolo della città del sole, usata come mercato illegale, albergo sotto le stelle, toilette e ora anche come centro hair style man: il taglio di capelli, avvenuto con una macchinetta elettrica, è stato immortalato da una cittadina, D.P., che condiviso in rete alcuni passaggi della prestazione. Tanti i commenti e le condivisioni del video, che mettono in evidenza come il decoro della piazza sia stato, per l’ennesima volta oltraggiato.