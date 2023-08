Cagliari, svaligiato il ristorante Caffè Divino in via Carloforte: “Rubate decine di bottiglie di vino e 700 euro”

Un furto molto ma molto pesante, quello subìto da Massimiliano Tomassetti, titolare e chef del ristorante Caffè Divino in via Carloforte a Cagliari. Due ladri, nel cuore della notte, sono riusciti a entrare nel suo locale e sgraffignare alcolici, sigari, un’affettratrice e anche tutti i soldi custoditi nella cassa. Si tratta del primo furto che subisce Tomassetti, alla guida del ristorante da qualche anno. Sul posto sono già intervenuti i carabinieri che, denuncia di Tomassetti tra le mani, faranno scattare indagini ancora più approfondite. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza: “Uno dei malviventi è sicuramente di colore”, afferma il ristoratore, che è pronto a consegnare ai militari, tramite chiavetta Usb, i filmati che potrebbero incastrare i delinquenti. “Son riusciti a spaccare serranda e vetrata della cucina. Una volta dentro hanno rubato anche decine di bottiglie di vino e i sigari marchio Cohiba. Sarà compito degli investigatori dare un volto ai malviventi.

E non si tratta dell’unico colpo messo a segno dai banditi: “Qualche giorno fa la stessa sorte, cioè un furto con spaccata, è toccato ad un altro ristorante non distante da qui, in via Pola”. Due casi che riaccendono i riflettori sul tema della sicurezza in un rione storico cagliaritano, quello di Stampace.