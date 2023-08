Papà Francesco muore a 49 anni per salvare i suoi due figli

Dramma terribile per una famiglia di Battipaglia. Francesco Giordano, di soli 49 anni, che ha perso la vita per salvare quella dei suoi due figli. la tragedia è accaduta ieri, sulla spiaggia libera a lido Lago, a Battipaglia.

Il mare era agitato e quando il padre ha sentito cominciare ad urlare spaventati i due ragazzini, non ha esitato un attimo e ha fatto di tutto per portarli a riva e salvarli. Un gesto di amore estremo che ha protetto la vita dei suoi figli in cambio della sua. A nulla è servito l l’intervento di sei bagnìni in servizio allo stabilimento e dei soccorsi del 118 per rianimarlo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine ma solo per tutte le formalità del caso, poiché sia la dinamica che la causa della morte di Francesco sono chiare, anche grazie alle testimonianze degli altri bagnanti e della moglie, che si era tuffata anche lei in acqua per aiutarlo. La causa del decesso sembra, quindi, annegamento ma non si esclude anche un malore per lo sforzo di portare in salvo i due ragazzini.