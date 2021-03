Cagliari, super inseguimento nelle vie della Marina: senza patente e senza giustificazioni in zona arancione, multati. Movimentato episodio questa sera nella via Roma. Una pattuglia motomontata della Polizia Locale ha intimato l’alt a una fiat Punto, ma il conducente per tutta risposta ha tentato di dileguarsi nelle vie del quartiere Marina: intercettato nella via Porcile con l’ausilio di un equipaggio automontato, è stata così bloccata la fuga. il conducente, un 43enne residente in provincia, al controllo è risultato privo di patente e senza assicurazione. Per lui pertanto le sanzioni previste da codice della strada, con conseguente sequestro e fermo dell’auto. Inoltre sia lui che il suo passeggero, un 40enne anch’esso residente in provincia, non avendo valida motivazione per essersi spostati dal comune di residenza dove si trova la loro abitazione, sono stati sanzionati ai sensi della normativa covid.