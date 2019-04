Cagliari, Tocco: “Un super ambulatorio al San Giovanni di Dio”

“La nuova amministrazione comunale avrà un compito essenziale: difendere il San Giovanni di Dio”, così su facebook l’ex consigliere regionale Fi Edoardo Tocco. “L’ospedale cagliaritano rappresenta non solo un punto di riferimento fondamentale per la città, ma è soprattutto la nostra storia, si trova al centro di Cagliari e non può restare in queste condizioni.

Rilancio la mia proposta: trasformiamolo in un super ambulatorio, perché è questa la sua migliore destinazione. Un piccolo pronto soccorso per le urgenze è necessario”, aggiunge, “e d’altronde i cagliaritani sono da sempre abituati a questa struttura, non può finire nel dimenticatoio e ancor meno deve cadere a pezzi.

Il San Giovanni di Dio”, conclude, “deve necessariamente restare l’ospedale dei cagliaritani, e io farò tutto ciò che sarà possibile per fare in modo che possa restare un punto di riferimento per la città”.