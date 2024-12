Sfrecciavano a tutta velocità sui loro monopattini elettrici nel cuore della notte, tra le strade deserte di Cagliari. Due ragazzi, di 18 e 19 anni, entrambi residenti a Elmas, sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Cagliari-Sant’Avendrace che li hanno sottoposti a un controllo insieme ai colleghi della stazione di Cagliari-Villanova.

L’intuizione dei militari si è rivelata giusta: durante la perquisizione, il 18enne è stato trovato con alcune dosi di hashish e un consistente quantitativo di denaro contante, ritenuto frutto dell’attività di spaccio. Per il ragazzo è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Ma l’indagine non si è fermata lì. Una perquisizione nella sua abitazione ha svelato un “kit da spacciatore” completo di bustine, coltelli sporchi di hashish e altro materiale utile al confezionamento delle dosi. Inoltre, sono state trovate altre 14 dosi già pronte e 700 euro in contante.

Il secondo giovane, il 19enne, è stato trovato con 6 dosi di hashish, una quantità che i carabinieri hanno ritenuto compatibile con l’uso personale. Per lui, non essendo coinvolto in attività di spaccio, è scattata solo la segnalazione all’autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato accompagnato al tribunale di Cagliari per il rito direttissimo, mentre le indagini sono proseguite per accertare eventuali altri coinvolgimenti in un giro di spaccio più ampio. Il materiale sequestrato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Seppur in apparenza innocuo, il monopattino è diventato uno strumento utilizzato dai criminali per sfuggire ai controlli.