Cagliari, gli studenti protagonisti della scoperta e divulgazione di alcune delle più belle Domus de Janas: tenere viva la memoria storica e a valorizzare alcune fra le più interessanti Domus decorate della Sardegna, l’obiettivo primario è quello di avvicinare i più giovani al patrimonio archeologico isolano, rendendoli protagonisti della sua scoperta, divulgazione e tutela. Si intitola “I colori dell’eternità, segni del passato sogni del futuro” il progetto ideato dal gruppo Archeologico Karalitano con il Centro Studi Identità e Memoria e con la partnership del liceo classico “Siotto Pintor” di Cagliari, dell’Istituto Comprensivo Ghilarza-Abbasanta e dell’Istituto Comprensivo 2 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia del Consiglio dei Ministri.Ha preso avvio lo scorso settembre per andare avanti fino al termine dell’anno scolastico in corso, coinvolge diciotto ragazze e ragazzi del “Siotto” e una cinquantina di studenti e studentesse delle scuole medie di Ghilarza e Porto Torres: tante le necropoli nel sassarese e altrettante vicino a Ghilarza, antiche sepolture, con la straordinaria bellezza dei simboli e dei colori che ne decorano le pareti, in alcuni casi risalenti al 4.000 a.C.

Nel concepire il progetto, i promotori hanno ritenuto che far conoscere agli studenti e alle studentesse queste straordinarie testimonianze del passato, candidate a diventare Patrimonio Mondiale dell’umanità UNESCO, fosse il modo migliore per diffonderne presto la conoscenza a livello globale. L’archeologia, con i suoi concetti complessi e il linguaggio tecnico tipico delle discipline specialistiche, può risultare di non immediata comprensione: per questo si è scelto di affiancare come tutor alunni delle scuole medie di Ghilarza e Porto Torres, i ragazzi del Siotto, abituati a un approccio di studio più approfondito, facilitando così l’apprendimento e la condivisione del sapere.

Le attività hanno preso il via con un corso propedeutico nelle tre scuole che ha fornito agli studenti le conoscenze necessarie per intraprendere il percorso, illustrando obiettivi e modalità di svolgimento delle attività, e per formare un gruppo capace di interagire in modo collaborativo, superando le differenze di età e di provenienza.

Lavoro sul campo, tutti insieme nelle necropoli prescelte: entrano nelle Domus de Janas per immergersi nell’atmosfera di questi luoghi suggestivi, scattano foto, registrano video, seguono le spiegazioni degli esperti, raccolgono informazioni e testimonianze.

Una delle due giornate di escursione è dedicata a raccogliere e selezionare il materiale prodotto: si lavora in presenza a scuola, in gruppi, a riordinare le descrizioni dei siti, scegliere e catalogare le foto e i video, realizzare interviste e attività creative, confrontando impressioni ed emozioni. Nei giorni e settimane successivi si prosegue con le attività a distanza: i ragazzi del “Siotto Pintor” si collegano in streaming con una classe per volta delle scuole medie.

“La ricerca archeologica richiede documentazione scientifica attenta e grande cultura” sottolinea Maria Spanedda, presidente del Gruppo Archeologico Karalitano “il nostro progetto, pur nella correttezza delle informazioni e della metodologia di lavoro, non ha tali ambizioni, si rivolge ai giovani e ai giovanissimi e intende suscitare in loro soprattutto interesse per il passato più remoto della nostra isola. È un primo approccio alla conoscenza dei tesori inestimabili della Preistoria isolana, che preservati e valorizzati, anche grazie al riconoscimento UNESCO, dureranno nel tempo per essere ancora ammirati dalle future generazioni. Ma, soprattutto per i giovani, non esiste conoscenza senza emozione: per questo, oltre allo studio dei monumenti, abbiamo previsto lavori creativi di scrittura, di musica e in particolare i laboratori teatrali dove sarà possibile liberare la fantasia e dare vita al passato in chiave contemporanea”.