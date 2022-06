Cagliari: sputi a una passeggera sul bus, poi calci e pugni alla polizia: 42enne denunciata

Cagliari, sputi ad un’altra passeggera sul bus, poi calci e pugni ai poliziotti. Donna arrestata e denunciata per interruzione di pubblico servizio.

Nel corso della mattinata di ieri gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti in viale Bonaria in soccorso di un autista del servizio di trasporto pubblico cittadino, che ha segnalato la presenza a bordo del bus della linea 5 una donna che stava creando disturbo non consentendo il corretto svolgimento del servizio.

Poco prima, la donna ha aggredito verbalmente e rivolto sputi ad un’altra passeggera, per il fatto di averla invitata ad abbassare il tono della voce durante una telefonata. A quel punto l’autista, vedendo che la situazione stava degenerando, ha chiesto aiuto alla Polizia. Anche all’arrivo degli operatori delle Volanti, la donna, una 42enne del cagliaritano, ha continuato ad assumere un atteggiamento aggressivo non consentendo ai poliziotti di poter agevolmente operare.

Gli agenti hanno tentato ripetutamente di portarla alla calma, anche per consentire la sua identificazione, chiedendole di esibire un documento, ma lei si è rifiutata e si è scagliata contro i poliziotti, cercando più volte di colpire uno di loro con pugni e calci.

Messa in sicurezza a bordo dell’auto di servizio, è stata condotta in Questura dove ha perseguito con l’atteggiamento violento, proferendo anche minacce nei confronti degli agenti.

La 42enne è stata tratta in arresto per i reati di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, inoltre, è stata denunciata anche per interruzione di pubblico servizio.

Nella mattinata si terrà l’udienza di convalida per direttissima.