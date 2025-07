Cresce la preoccupazione per la scomparsa di un agente immobiliare molto conosciuto in città, di cui non si hanno più notizie da stamattina. L’allarme è scattato dopo la pubblicazione di un post particolarmente angosciante su Facebook, che ha scosso profondamente amici, colleghi e familiari. Le ricerche sono partite immediatamente, con una segnalazione ai carabinieri, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sugli sviluppi. Tra chi lo conosce serpeggia l’ansia, mentre si cerca di ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo. Nei suoi ultimi messaggi pubblici, l’uomo aveva espresso forte amarezza per alcune vicende lavorative che lo avrebbero coinvolto negli ultimi anni. Aveva anche dichiarato di aver presentato degli esposti in procura. Alla luce di questi elementi, la vicenda potrebbe avere implicazioni più complesse e non si esclude che venga esaminata anche sotto altri profili. Al momento, le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di fare piena luce sull’accaduto. Nel frattempo, l’attesa di notizie si fa sempre più carica di apprensione.