Cagliari, spacciatore rintracciato dalla polizia in piazza del Carmine: per lui oltre un anno di carcere

Cagliari, contrasto allo spaccio di droga. In carcere un 21enne maliano.

Nell’ambito dei quotidiani servizi finalizzati al contrasto e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze della città, nel pomeriggio di ieri gli investigatori della II Sezione – Criminalità Diffusa – della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto di Kamissoko Mamadou nato in Mali, 21enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari, per l’espiazione della pena della reclusione di 1 anno, 5 mesi e 13 giorni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato rintracciato in Piazza del Carmine e, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la locale casa circondariale.