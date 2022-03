Cagliari, spacca il vetro di un’auto per rubare un paio di scarpe griffate: arrestato un pregiudicato a Sant’Avendrace

Spacca il vetro di un’auto per rubare un paio di scarpe e danneggia un’altra vettura in sosta. Il 18 marzo, i Carabinieri di Cagliari (stazione di Villanova), hanno arrestato per furto aggravato su autovettura, deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e segnalato per violazione del foglio di via obbligatorio un 38enne residente a Villacidro, con pregiudizi di polizia a carico. Nella tarda serata, in via Piave, l’uomo aveva infranto il vetro destro di un’autovettura Smart ed aveva asportato una scatola di con all’interno un paio di scarpe griffate; raggiunto viale Sant’Avendrace l’uomo aveva frantumato il deflettore di una Mercedes Glk200 e era scappato poiché era stato disturbato. Ricevuta la segnalazione sull’utenza 112, i Carabinieri rintracciavano l’uomo ancora nella via Sant’Avendrace e a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso della scatola con le scarpe, un attrezzo multiuso ed una torcia led.

Il soggetto è risultato gravato dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di fare rientro presso il comune di Cagliari sino al dicembre 2024. L’uomo è stato giudicato con rito per direttissima e nella circostanza, l’arresto è stato convalidato e a suo carico è stato disposto l’obbligo di dimora in un comune dell’oristanese.