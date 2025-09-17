Cartoline di degrado dal cuore della città. Urine, odori insopportabili, risse e minacce: è questa la situazione che, secondo i residenti, si ripete quotidianamente sotto i portici di via Roma, a due passi dalla stazione. A denunciarlo, ancora una volta, un lettore: “Il degrado senza controllo sotto i portici. Senzatetto ubriachi h24 urlano, disturbano e minacciano i passanti, fanno i loro bisogni (come si vede dalle foto e per fortuna non si può sentire l’odore che c’è) senza alcun rispetto e ritegno. Via Roma ormai è diventata un bagno pubblico. Dove sono gli organi preposti? Una vergogna!”. La via, raccontano i cittadini, è ormai impraticabile: condizioni igieniche al limite e rischio costante di aggressioni.