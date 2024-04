Cagliari, sos da Bonaria: “Lasciate entrare le gattare al cimitero tutti i giorni o i gatti moriranno”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sos da Cagliari, Natascia Bistrussu lancia l’allarme con un’email spedita al nostro giornale. I gatti del cimitero di Bonaria rischiano di restare giorni senza pappe e cure. Di seguito la sua lettera-appello alle istituzioni.

“Salve ,volevo fare un appello per i miei gatti del cimitero di Bonaria. Il Comune ha emesso nuovi orari e sono pochi i giorni in cui aprirà. Sono disperata per la mia colonia, non entrando ogni giorno a curarli sarebbe condannarli a morte perché ho vari gatti con patologie ai quali ogni giorno devo somministrare medicinali, anche uno epilettico, gatti vecchietti. Chiedo con il cuore in mano ai dirigenti del Comune che ci lascino entrare anche i giorni di chiusura per sfamare e curare i gatti . Almeno martedì e venerdì. Ricordo che i gatti sono censiti, quindi del Comune, e si compirebbe un reato a lasciarli morire di fame. Per favore, qualcuno ci aiuti. La mia email è [email protected]”.