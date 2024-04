Cagliari, il ritorno di Emanuele Filiberto: il principe in città ospite per Sant’Efisio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il principe Emanuele Filiberto è tornato a Cagliari. A due giorni esatti da Sa Die, un po’ curiosamente, l’esponente della famiglia Savoia ha partecipato alla messa in onore di Sant’Efisio, a Santa Croce. Una presenza attesa, quella del principe, già da mesi: stando a quanto si apprende, infatti, l’anno scorso il sindaco Paolo Truzzu l’aveva invitato a ritornare presto nel capoluogo sardo. E lui ha scelto di tornarci e assistere alle celebrazioni di Sant’Efisio. Dopo la parte più strettamente religiosa, stasera cena di gala in programma al convento di San Giuseppe insieme all’ordine mauriziano. Per partecipare bisogna versare almeno 150 euro, i soldi ricavati durante la serata andranno in beneficenza alla Casa Emmaus di Elmas per il progetto, gestito dalle suore, “Borgo tre mani”. E domani, primo maggio, Emanuele Filiberto assisterà alla sagra dedicata al martire guerriero direttamente, salvo imprevisti dell’ultim’ora, dalle finestre di palazzo Bacaredda, dove è atteso.