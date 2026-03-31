È entrata nel vivo la macchina organizzativa per la 38ª edizione della Coppa America di vela, che vedrà Cagliari protagonista nei prossimi mesi. Questa mattina, martedì 31 marzo, a Palazzo Civico, il sindaco Massimo Zedda e la Prefetta Paola Dessì hanno fatto il punto in un breve incontro con la stampa prima della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Zedda: “Un’occasione straordinaria per la città e per tutta la Sardegna”

Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato il valore strategico dell’evento, definendolo “un’occasione straordinaria” non solo per la visibilità internazionale, ma anche per l’eredità che lascerà sul territorio.

Zedda ha evidenziato come la manifestazione rappresenti una vetrina unica per Cagliari e per l’intera Sardegna, grazie a condizioni naturali difficilmente replicabili altrove: il mare, il vento e il clima del Golfo rendono il capoluogo uno dei luoghi ideali per la vela nel Mediterraneo. Proprio queste caratteristiche, ha ricordato, hanno già attirato negli anni squadre olimpiche per gli allenamenti.

Un punto centrale riguarda gli investimenti: la Regione Sardegna ha sostenuto economicamente il ritorno dell’evento, finanziando anche interventi infrastrutturali e di riqualificazione, in particolare lungo il litorale del Poetto. In corso lavori per migliorare l’accoglienza, rafforzare le aree pubbliche e organizzare eventi culturali e di intrattenimento collegati alle regate.

Il sindaco ha inoltre ribadito l’importanza del coinvolgimento degli operatori turistici, della ristorazione e delle attività locali, con l’obiettivo di massimizzare l’impatto economico e promozionale della manifestazione.

Dessì: “Nessuna criticità, ma massima attenzione alla sicurezza”

La Prefetta Paola Dessì ha posto l’accento sull’organizzazione della sicurezza, definendo la riunione odierna un primo momento conoscitivo e di coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte.

Pur non emergendo al momento criticità, Dessì ha chiarito che verrà predisposto un dispositivo di sicurezza rafforzato, con un incremento delle forze dell’ordine e una pianificazione dettagliata che riguarderà: arrivo e accoglienza di atleti e turisti; gestione degli alloggi e degli spostamenti; organizzazione degli spazi pubblici e delle aree di fruizione delle regate; eventi collaterali in città.

La Prefetta ha sottolineato il forte spirito di collaborazione tra istituzioni, parlando di uno “sforzo corale” per garantire il successo della manifestazione.

Sicurezza urbana e vigilanza rafforzata

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Dessì ha chiarito anche il tema delle cosiddette “zone rosse”, preferendo il termine tecnico di “zone di vigilanza rinforzata”. Si tratta di misure già in vigore per la tutela della sicurezza urbana, che resteranno attive anche durante il periodo della Coppa America, affiancate da un ulteriore dispositivo specifico per l’evento.

Verso un evento globale

La Coppa America porterà a Cagliari appassionati, professionisti e visitatori da tutto il mondo. Oltre allo spettacolo sportivo, l’obiettivo condiviso è quello di consolidare il ruolo della città come destinazione internazionale per la vela e gli sport legati al mare.

Nei prossimi mesi seguiranno ulteriori incontri tecnici per definire nel dettaglio ogni aspetto organizzativo. L’ambizione, ribadita da entrambe le istituzioni, è chiara: trasformare l’evento in un’opportunità duratura di sviluppo e promozione per tutto il territorio.