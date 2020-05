Cagliari, si è perso un bel gattone persiano rosso in zona via Castiglione: “Mi aiutate a ritrovarlo?”

Buon giorno Casteddu Online,

di questi tempi così maledettamente tragici fra restrizioni e carestie mi è pure ”toccato” perdere il gattone persiano rosso di 4 anni, castrato, fifone, silenzioso e poco socievole a cui in famiglia (soprattutto io e mia figlia piccola) eravamo tanto legate. È scivolato dalla terrazza al primo piano di via Castiglione e….puff…si è subito dileguato…lo abbiamo cercato da domenica mattina, 10 maggio scorso, non siamo più riusciti a trovarlo. Sono un un avvistamento risalente a lunedì in via Torricelli un po’ malandato e claudicante. Suppongo possa essere stato prelevato da qualcuno che lo tiene custodito e non ”bazzica” in FB…

Avete modo di inserire un mio appello? In caso potrebbero scrivere alla mia mail personale lu.pa.lawyer@gmail.com oppure wapp 3289664252.

Spero solo che con la fame che c’è non sia stato mangiato e digerito!

Help me please!!!