Cagliari, sgomma e lascia l’auto sulla pista di via della Pineta: “Devo prelevare, non c’è parcheggio”

“Devo prelevare, lo so che non si dovrebbe fare ma come lo trovo un parcheggio?”. Questa la risposta data da una donna che, in via della Pineta a Cagliari, subito dopo l’ultimo tratto di strada prima dell’Amsicora, ha svoltato all’improvviso con la sua Fiat, piazzando le quattro ruote sulla pista ciclabile già realizzata dal Comune. Niente quattro frecce, portiera chiusa, e subito verso lo sportello bancomat. Alla domanda delle domande: “Perchè l’ha fatto?”, la risposta, tanto diretta quanto serafica: “Dove parcheggio? Come devo fare? Mi dovevo fermare. Io ho parcheggiato qui”, afferma, indicando la macchina, distante una ventina di metri. In teoria, alla donna le sarebbe bastato lasciare l’auto dall’altra parte del cordolo, sulla strada, visto che il Comune lì dovrà realizzare tanti parcheggi in linea.

La sosta sulla ciclabile? Ovviamente vietata, ma non è l’unico caso registrato oggi. A circa duecento metri, quasi davanti ad un market, un uomo ha lavato e asciugato due dei quattro cerchioni della sua Opel, sempre in mezzo alla pista ciclabile. Poi, l’ha percorsa sino alla prima uscita disponibile, andando in direzione Poetto.