Cagliari, senza autorizzazioni il cancello “anti caddozzi” a Giorgino: multa contro l’Autorità portuale

Niente cancello, stop ai lavori e multa. L’episodio ieri sulla vecchia 195 a Giorgino, strada di proprietà del Comune, dove un impresa, in accordo con l’Autorità di sistema, stava sistemando un cancello che avrebbe protetto la via. L’obiettivo era quello di impedire ai “caddozzi” di abbandonare abusivamente i rifiuti nella zona del porto. Spazzatura il cui smaltimento diventa di competenza dell’Authority che ha speso in poco più di un anno quasi 80 mila euro a causa dei maleducati. Ma i residenti di Giorgino, ignari di tutto, lamentando che il cancello avrebbe ostacolato l’accesso alle loro case, hanno protestato. Sulla vecchia 195 sono arrivati gli agenti della polizia municipale. “Abbiamo trovato due buchi già scavati in terra”, fanno sapere dal comando di via Crespellani, “ma non c’erano le autorizzazioni. E così è scattata la multa per l’impresa”.

Dall’Authority parlano di “difetto di comunicazione”. Ma ribadiscono la necessità dell’opera. “Piena sintonia con il Comune di Cagliari”, spiegano, “l’autorizzazione arriverà nelle prossime ore”.