Cagliari, Sentinelle in piedi coi libri e contestatori con le bandiere arcobalebo: “sfida a distanza” al Bastione

Le Sentinelle in piedi tornano anche a Cagliari, al Bastione, per protestare contro la legge sull’omotransfobia. Libri tra le mani, sono pronti a leggere ma ci saranno anche delle dichiarazioni. Dall’altro lato, un gruppo di cittadini che contesta, con bandiere arcobaleno, “chi predica l’odio”. Tutto sulla terrazza del Bastione di Saint Remy. Idee differenti con un confronto “a distanza”. Presenti una trentina di Sentinelle in piedi, più numerosa la fronda dei contestatori