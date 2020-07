Lutto nella politica sarda: è morto l’ex assessore regionale Giorgio Ladu

Lutto nel mondo della politica sarda: è morto l’ex assessore regionale Giorgio Ladu. Aveva 77 anni, e purtroppo lottava contro una brutta malattia. E’ stato anche sindaco di Tortolì, assessore regionale e segretario regionale del Psd’Az. Se n’è andato oggi nella sua casa di Arbatax.

Parole di cordoglio sono arrivate dal Presidente Solinas: “Profondo e affettuoso cordoglio ai familiari, a nome di tutta la comunità sardista, viene espresso dal presidente della Regione e segretario nazionale del Psd’Az, Christian Solinas, per la scomparsa di Giorgio Ladu. Militante sardista fin dai suoi primi passi in politica, fu segretario nazionale del Partito tra il 1991 e il 1992. Intenso e ricco di prestigiosi traguardi fu il suo impegno nelle Istituzioni. Consigliere comunale dal 1975 e poi sindaco di Tortolì, suo paese, vicepresidente della Comunità montana d’Ogliastra, consigliere provinciale, consigliere regionale negli anni del “vento sardista”, ricoprì per due volte la carica di assessore regionale, sempre con la presidenza di Mario Melis.

Nella prima Giunta Melis fu assessore del Lavoro e della formazione professionale; nel terzo esecutivo guidato da Melis fu assessore della Sanità. In questo ruolo raggiunse traguardi storici, come l’apertura del reparto di cardiochirurgia con Valentino Martelli, che convinse ad abbandonare Londra per assicurare ai Sardi un servizio sanitario di eccellenza internazionale, per accedere al quale, fino ad allora, i nostri conterranei erano costretti ad ardui viaggi della speranza fuori regione.

Un personaggio di spicco nella storia autonomistica, al quale mi legava un sincero rapporto politico e di amicizia personale, scrive il presidente Solinas appena appresa la notizia. A nome mio, del Partito Sardo e della Giunta, dice il Presidente, desidero far giungere ai familiari un sincero e affettuoso messaggio di cordoglio e vicinanza.”

Parole di cordoglio arrivano anche dal Sindaco di Tortolì Massimo Cannas, che attraverso una nota scrive: “Apprendiamo con tristezza la notizia della scomparsa di Giorgio Ladu. Se n’è andato a 77 anni un uomo di grandi valori, che nella sua vita ha assunto ruoli apicali nel mondo della politica sarda locale e regionale. Fra i vari incarichi è stato sindaco di Tortolì, assessore regionale al Lavoro e alla Sanità ed esponente di spicco del Psd’Az, di cui è stato anche segretario. Una personalità politica forte e di rilievo, un uomo d’azione che si è battuto per i temi più importanti per la sua comunità. Sin dagli anni ’80 e ’90 ha avuto un ruolo chiave per l’estensione dei servizi pubblici territoriali, in prima linea per lo sviluppo economico del territorio, in particolare ha battagliato per il potenziamento dei trasporti locali, del porto e dell’aeroporto, per il polo industriale e per il tessuto produttivo. Si è speso profondamente per il rafforzamento del sistema sanitario ogliastrino, per il potenziamento dell’ospedale e per la medicina territoriale con la Cittadella sanitaria e il poliambulatorio di Tortolì. È stato negli anni un punto di riferimento per la politica locale, una personalità equilibrata e stimata dai suoi alleati, così come dai suoi avversari politici. Allegro, cordiale e generoso, molto legato alla famiglia e alla sua comunità con la quale ha sempre mantenuto intensi rapporti.

Esprimo a nome del Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza, vicinanza alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia in questo triste momento.”

Lo ricorda così il Sindaco di Baunei e consigliere regionale Salvatore Corrias: “Conobbi Giorgio Ladu giusto un anno fa, in occasione di un dibattito in radio sulla nostra Ogliastra, e ne apprezzai la fermezza e la passione, delle quali, pur non avendolo incontrato fino ad allora, già sapevo. Grato per la sua testimonianza di una vita, esprimo alla famiglia le mie più sentite condoglianze”.