Cagliari, Semplici più lontano: il nuovo allenatore rossoblù in pole position è Ivan Juric. La conferma da Tuttomercatoweb.com, Juric lascia Verona e il Cagliari lo corteggia: “Leonardo Semplici e il Cagliari, parti più lontane. Se non ci saranno sorprese in settimana potrebbe sancirsi l’addio tra il tecnico toscano e la società rossoblu. La prima scelta del Cagliari è Ivan Juric del Verona che ha già dato una disponibilità di massima anche se è ambito pure dal Torino”. Si allontana dunque Claudio Ranieri, si avvicina il vulcanico Ivan Juric. Che ha anche lavorato in passato proprio col nuovo ds Capozucca, e piace dunque sia a lui che al presidente Giulini.