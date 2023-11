Cagliari, scossone in consiglio comunale: Benucci lascia i Progressisti e passa al Pd. Il consigliere, già capo gruppo, entra nel gruppo PD per rafforzare la coalizione. Marco Benucci lascia il gruppo dei progressisti Dopo l’uscita dal centrosinistra “non ci sono più le condizioni per stare nello stesso gruppo. Si tratta di un’adesione tecnica, finalizzata a rafforzare la coalizione in vista delle prossime elezioni comunali” dichiara il consigliere, Benucci, eletto nella lista “Siamo Cagliari”, la più votata (dopo quella del PD) ed esponente di quell’area bersaniana che, fuoriuscita dal PD si è organizzata nell’associazione Nelson Mandela, aveva aderito al gruppo dei progressisti al fine di rafforzare ed equilibrare la coalizione del centrosinistra in città. Con la trasformazione dei progressisti in partito politico, il consigliere aveva deciso di lasciare il ruolo di capogruppo pur continuando la collaborazione all’interno del gruppo consiliare. L’ultimo strappo dei progressisti a livello regionale, che divide la coalizione di centrosinistra rappresenta però un punto di rottura che impedisce la permanenza nello stesso gruppo consiliare del capoluogo. “Il progetto di un gruppo unico” afferma Marco Benucci “era finalizzato a un rafforzamento della coalizione e l’uscita dal centrosinistra va esattamente in senso contrario”. “Dopo l’uscita dal centrosinistra, dettata da scelte di natura tattico elettorale, non ci sono più le condizioni per stare nello stesso gruppo politico.