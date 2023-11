Cagliari, un enorme no alla violenza sulle donne: tutti insieme con Giulia Cecchettin nel cuore. In centinaia si sono ritrovati in piazza Costituzione per la manifestazione nel ricordo di Giulia, Cagliari e l’intera Sardegna in piazza perchè non succeda mai più. E non è solo un modo di dire. Sono troppe le violenze, quei 106 femminicidi in tutta Italia, quelle tragedie spesso avvenute anche nella nostra Isola. Nella foto di Sandro Zedda, il colpo d’occhio da sopra il Bastione, uno dei simboli della nostra città.

Bandiere, cuori, il tricolore che svetta, il vento gelido che non ferma la speranza. Per non dimenticare Giulia, ma anche tutte le altre donne vittime di soprusi: ogni giorno le cronache sono piene di tristi episodi e, a volte, di femminicidi per fortuna solo sfiorati. Ma non sempre va tutto bene.