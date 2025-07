Incidente nel primo pomeriggio a Cagliari. Intorno alle 15:30, in via Italia, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dal personale del 118: le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi. Illeso invece il conducente dell’autovettura. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. L’incidente ha provocato disagi al traffico, in particolare ai mezzi pubblici in transito nella zona.