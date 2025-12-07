“Invece di poter passeggiare tranquillamente in via Roma per fare le compere natalizie, i cagliaritani sono costretti a compiere un complicato slalom tra le bancarelle improvvisate dagli ambulanti abusivi, tornati ad essere protagonisti nel centro cittadino, e i senzatetto che bivaccano sotto i portici. Come sia possibile, se non essendo vittime della fredda ideologia, considerare inclusione e solidarietà questa accoglienza che si trasforma in tolleranza del degrado urbano e cosa ci sia di sociale e di caritatevole nel consentire bivacchi disordinati e sporchi, tra cumuli di immondizia, passanti attoniti e commercianti rassegnati, resta un mistero. Mentre è certo che questa situazione rappresenti il segno inequivocabile della sinistra al governo della Città. Nel frattempo che il sindaco Zedda annuncia il restyling di Cagliari, sfruttando diversi progetti della Giunta Truzzu, sotto i suoi occhi e le sue finestre, il salotto buono cagliaritano si trasforma in un suk indecente che offende qualsiasi idea di decoro urbano, rispetto delle regole e solidarietà sociale”. Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato la situazione di degrado in cui versa la via Roma a Cagliari.