Cagliari, scontri tra Polizia e manifestanti: idranti e fumogeni in piazza Garibaldi, gli antifascisti contestano.Da una parte la manifestazione del Blocco Studentesco, dall’altra gli antifascisti: altissima tensione in centro a Cagliari, gli agenti al lavoro per evitare che i due cortei vengano a contatto. La città è blindata, in via Sonnino ci sono stati momenti di grande tensione per quella che era una contestazione annunciata, e che aveva visto il partito dei Progressisti in prima linea contro quella che veniva definita “una manifestazione fascista”. Il Blocco Studentesco è infatti un movimento strettamente collegato all’estrema destra di Casapound, e ha radunato in via Cervi per la partenza molti giovani arrivati anche dalla penisola.