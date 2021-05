Cagliari, schianto nella notte in via Calamattia: Bmw contro scooter, 28enne in ospedale

Incidente stradale in tarda serata nella via Calamattia. Per cause ancora in fase di accertamento, una BMW condotta da una donna 31enne dell’hinterland cagliaritano, nell’effettuare manovra di svolta a sinistra per accedere in un’attività commerciale, si è scontrata con un motociclo Piaggio condotto da un ragazzo 28enne residente in provincia di Nuoro. Dopo l’urto lo scooterista è rovinato al suolo rimanendo ferito. Veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al PS dell’ospedale Brotzu.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale