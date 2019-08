Incidente stradale in tarda serata all’incrocio tra il Largo Carlo Felice e via Mameli. Scontro tra una Seat Ibiza e un motociclo appartenente ad un portapizze. Ad avere la peggio il conducente del motociclo che soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con un codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.