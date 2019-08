Brotzu, quando la sanità funziona: 18esimo trapianto di fegato dell’anno

IL FORSE DI IERI E’ DIVENTATO IL 18° TRAPIANTO DI FEGATO DEL 2019

di Pino Argiolas (associazione Prometeo)

Ieri, nonostante la carenza di personale medico nella Chirurgia Generale del “G.Brotzu”, è stato realizzato dal dott. Fausto Zamboni supportato dalla sua equipe di medici e infermieri, il 18° trapianto di fegato del 2019. Dalle sommarie informazioni che abbiamo avuto il paziente sardo sta bene e, procede il normale iter del post trapianto. La donazione si è avuta in un ospedale di Cagliari. Come associazione di trapiantati Prometeo AITF ODV, ringraziamo di cuore il donatore e i familiari per questa gesto di grande generosità e di alto valore sociale, che permette ad una persona sconosciuta di poter ricominciare a vivere. Un grazie anche a tutto il personale del C.R.T.e della Rianimazione dell’ospedale cagliaritano per l’impegno per la donazione e , a tutto il personale che in sala operatoria e in Reparto ha reso possibile il trapianto. Ribadiamo l’esigenza in questo nostro post informativo, quanto richiesto al nuovo Commissario Straordinario del “G.Brotzu” ,dott. Paolo Cannas, e all’Assessore Regionale alla Sanità,. dott.Mario Nieddu, di un rapido espletamento delle procedure concorsuali per la sostituzione dei tre ottimi giovani chirurgi assunti recentemente al Mater Olbia ed una altro trasferito in Piemonte, per poter garantire ai cittadini sardi l’esecuzione dei trapianti nella massima sicurezza e con ottimi risultati come fino ad oggi è avvenuto..