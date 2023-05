Cagliari scende in campo contro bullismo e cyberbullismo

Una piaga per la società che non riguarda solo i giovani bensì anche gli adulti. Over che dovrebbero dare il buon esempio e che, invece, nei social o nell’ambito professionale, non esitano a diffamare, ridicolizzare e rendere frustrante ogni azione correlata alla “vittima” del momento.

“Il fenomeno del bullismo può interessare anche gli adulti e i luoghi di lavoro.

Uno studio del Centro ricerche dell’Aidp ( l’Associazione italiana per la direzione del personale) , in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano – spiega Tiziana Mori, impegnata costantemente nel Terzo Settore – ha svolto una ricerca da cui è emerso che il 40% delle vittime “è costituito da donne e oltre il 23% sono giovani. Nel 50% dei casi si tenta di indebolire il collega, e magari indebolirlo come concorrente per una promozione, con i pettegolezzi. Seguono l’esclusione e il boicottaggio (oltre il 34%), la svalutazione delle opinioni e la critica continua (oltre 32%), la svalutazione del lavoro svolto verso il management (31,5%), azioni aggressive verso i colleghi (oltre 23%) e l’invasione della privacy altrui (circa il 12%)”.

In linea di massima diversi enti di terzo settore affrontano tale fenomeno sotto diversi punti di vista: attraverso la sensibilizzazione del maggior numero di persone possibili su questa tematica e nel supporto e ascolto delle vittime di bullismo.

È importante ricordare che il 7 febbraio ricorre la Giornata Nazionale Contro il Bullismo e il Cyberbullismo”. Quali i modi per contrastare questa triste diffusione?

“In ogni azienda o struttura pubblica sarebbe importante istituire uno Sportello di mediazione dei conflitti affidato ad uno psicologo per favorire il benessere organizzativo dei dipendenti.

Un esempio può essere dato dalla certificazione Family audit che porta l’azienda o l’ente aderente a portare avanti un percorso che per ottenere benessere e ottenere risultati anche nella produttività aziendale, si impegna per mettere in primo piano il benessere di chi lavora all’interno di un’azienda con diverse azioni positive, quali: offrire pari opportunità di carriera a uomini e donne;

salvaguardare il diritto alla maternità; flessibilità nel lavoro; fidelizzazione dei dipendenti; sistemi di valutazione non discriminanti; conciliazione tempi famiglia – lavoro.

In pillole serve favorire un approccio bottom-up piuttosto che top-down con misure family friendly”.

Il centro commerciale I Fenicotteri è stato scelto come location per l’evento

“Contro ogni forma di bullismo” nato dalla collaborazione fra il Centro Commerciale, il Centro addestramento Soft Control, l’Associazione Bads, La Perla D’Italia e Mary Emme Stilista e patrocinato dalla Regione Sardegna.

Secondo i dati emersi dall’Osservatorio dell’Eurispes, in Sardegna 1 giovane su 5 è vittima di cyberbullismo scolastico, la forma più dannosa di attacco online. Il fenomeno, sempre in continua crescita e per questo sempre più preoccupante, richiede un intervento urgente. E’ qui che nasce l’evento pensato al fine di far conoscere, affrontare e dar rilievo alla problematica del cyberbullismo e bullismo.

L’iniziativa, già oggetto di un’importante campagna nazionale, vede Nhood in prima linea nel divulgare anche sull’isola un forte messaggio di sensibilizzazione.

“Il libretto “La mia difesa personale è una truffa?” è integrato alla metodologia didattica basata sulla creatività e l’ironia. Sviluppata da me e Sabrina Meloni e cucita addosso alla mia reazione prima con gli attacchi di bullismo affrontando quella forbice chiamata adolescenza e successivamente all’attacco virale configurato come cyberbullismo. La metodologia è un proseguo rinnovato del lavoro svolto negli anni passati in numerosi Istituti Scolastici di 1° e 2° grado durante la mia attività professionale” afferma Francesco Pandolfi, Presidente del Centro addestramento Soft Control.

‘’Oggi le persone hanno profondamente bisogno di punti di riferimento che contengano valori da riscoprire e come in passato dobbiamo essere capaci di abbandonare la nostra zona confort e destabilizzare lo status quo, creando nuovi background antropologici. Serve talento, serve coraggio, serve il duro lavoro per poter arrivare a conquistare la nostra missione” spiega Sabrina Meloni, Tecnico Culturale Turistico e Docente.