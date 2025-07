Nuova vita per viale Merello: più verde, più sicurezza e servizi moderni per residenti e pendolari. Ecco nei dettagli tutte le novità del restyling da 10 milioni di euro per viale Merello e piazza dell’Annunziata, finanziato con risorse europee e presentato ieri sera dall’amministrazione comunale a cittadine e cittadini. Il progetto prevede marciapiedi realizzati con materiali drenanti per una migliore gestione delle acque piovane, parcheggi inerbiti integrati tra le alberature esistenti, ben otto attraversamenti pedonali di cui cinque rialzati, e aiuole arricchite con essenze floreali. Il verde avrà un ruolo centrale: saranno infatti realizzati 2.600 metri quadri di superficie vegetale e 1.900 mq di piante aromatiche e tappezzanti, con la messa a dimora di 192 nuovi alberi. Saranno sei le nuove fermate del trasporto pubblico locale, a cui si aggiungerà una fermata Zeus per la ricarica elettrica. La carreggiata sarà a due corsie, mentre le aree pedonali copriranno una superficie di 6.400 mq, tutte pavimentate con materiali drenanti.

Sul fronte dei sottoservizi, è previsto il completo rifacimento degli allacci fognari e di adduzione idrica, oltre a un nuovo impianto di irrigazione ad ala gocciolante per garantire la sostenibilità del verde urbano. I lavori inizieranno nel 2026 e finiranno nel 2028. L’amministrazione ha chiarito che nessun albero sarà abbattuto e che si manterrà il maggior numero possibile di parcheggi. Per venire incontro alle esigenze dei residenti, verrà aperto un parcheggio di proprietà comunale all’interno di un condominio in via De Magistris (50 stalli), con tariffe agevolate, così come nel vicino parcheggio di via Cesare Battisti (circa 200 posti). Previsti anche nuovi posteggi a spina di pesce in via Don Bosco, che diventerà a senso unico. Tra le novità anche una nuova rotatoria in piazza d’Armi per migliorare la viabilità e l’estensione dell’Orto dei Cappuccini, con un ulteriore intervento di riqualificazione del verde e del decoro urbano.