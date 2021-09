Cagliari, scarica materiale dal furgone e le rubano la borsetta: “Dentro c’erano due cellulari, carte di credito e bancomat”

Un furto in pieno giorno, il secondo in meno di un mese, almeno stando alle denunce fatte contemporaneamente alle Forze dell’ordine e al nostro giornale. Stavolta, uno o più ladri hanno colpito a Cagliari in via Foscolo, nel rione di San Benedetto. La vittima è Alessia Ghisoni, imprenditrice di 47 anni.

Giovedì scorso, alle 15:30, ha parcheggiato il furgone davanti all’ufficio per scaricare del materiale. Poi, all’improvviso, un colpo secco e la borsetta che non c’era più: “Si tratta di una Louis Vuitton modello ‘Vojage’. Dentro c’erano i documenti di mia figlia, sette carte tra bancomat e carte di credito, una carta Postepay, un cellulare Huawei P30 pro e un Iphone 12 Pro, le chiavi della mia Fiat 500, quelle di casa e dell’ufficio”, racconta la donna, che ha già presentato una dettagliata denuncia alla polizia. “Dentro la borsetta c’erano delle foto e dei filmati di alcuni miei cari che non ci sono più”. “Nelle vicinanze non ci sono telecamere che potrebbero aver ripreso l’autore del furto”, prosegue Alessia Ghisoni.

L’imprenditrice lancia un appello: “Chiunque abbia assistito al furto, abbia ritrovato la mia borsetta o se il ladro volesse pentirsi e restituirmi tutto, mi chiami al +393345874469”.