Cagliari, scappa alla vista dei carabinieri: 21enne algerino denunciato per resistenza.

Ieri sera, a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un ventunenne algerino domiciliato a Villanovaforru presso una struttura di accoglienza per richiedenti asilo. I militari sono intervenuti presso l’esercizio commerciale “Zara” di via Manno dove era stato segnalato alla centrale operativa di via Nuoro il furto di un portafogli. I militari si sono quindi spostati nei pressi della stazione ferroviaria, direzione di presumibile fuga dell’autore del furto, dove hanno notato una persona che per tratti somatici e abbigliamento corrispondeva a quella segnalata. Il giovane alla vista di carabinieri si è dato alla fuga a piedi. Inseguito da uno degli intervenuti e da un militare della pattuglia della Stazione di Cagliari Stampace arrivata in ausilio, ha terminato la propria corsa dopo aver scavalcato un muro che delimita l’aria portuale con la via Riva di Ponente. Il fuggitivo è caduto a terra. Raggiunto dai militari ha tentato di scalciare verso di loro per sfuggire alla cattura, ma inutilmente: è stato bloccato, posto in sicurezza e condotto all’auto di servizio. La successiva perquisizione personale eseguita in caserma ha consentito di rinvenire una pochette da donna contenente 740€ di cui il giovane non era in grado di giustificare il possesso. Dal momento che il giovane ha dichiarato generalità diverse da quelle reali, è stato sottoposto a rilievi fotosegnaletici. Il denaro è stato posto sotto sequestro. La persona offesa che ha formalizzato una querela nei confronti dell’autore dell’evento delittuoso non lo ha però riconosciuto come l’autore del furto compiuto nei suoi confronti.