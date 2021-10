Cagliari, sarà pronto per Natale il nuovo ponte di Sant’Elia

Il nuovo ponte di Sant’Elia sarà pronto per Natale. Una sorta di regalo per i cagliaritani. Perché con la realizzazione dell’infrastruttura verrà definito un importante tassello di waterfront, capace di collegare il porto storico di via Roma col porticciolo di Sant’Elia, attraversando la pineta di Su Siccu e il nuovo parco Nervi che sta conquistando i cagliaritani.

Al momento, si sta provvedendo all’assemblaggio delle parti del ponte costituenti il pavimento e i lati, già posati nel cantiere, in attesa della consegna delle parti mancanti e la successiva posa nella sede definitiva, che dovrà raccordare la zona del parco Nervi, di proprietà dell’Autorità Portuale e in fase di completamento, e il parcheggio Cuore, nel quartiere Sant’Elia, davanti al rudere del vecchio stadio.