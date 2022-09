Cagliari: ruba una cassa speaker, poi la restituisce: identificato cittadino spagnolo.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti nel Largo Carlo Felice dove presso un esercizio pubblico era stato consumato il furto di una cassa speaker bluetooth, del valore di 230 euro ad opera di un cittadino straniero. Questi, dopo aver ingiuriato e minacciato il personale addetto alla vendita, si è allontanato con la refurtiva ed è stato poco dopo rintracciato dai militari mentre si trovava a transitare a piedi nelle vicinanze di via Roma. È stato identificato in un 43enne spagnolo, originario di Siviglia, tuttora alloggiato presso un hotel al centro di Cagliari. Accompagnato presso gli uffici del reparto, l’uomo è stato compiutamente identificato. Non è stato però possibile procedere penalmente nei suoi confronti in quanto i titolari del negozio hanno deciso di accontentarsi della restituzione della refurtiva e non hanno formalizzato querele.