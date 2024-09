Cagliari, ruba il cellulare a una 15enne: algerino in arresto per rapina e resistenza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un arresto per rapina e resistenza a Cagliari.

Nella notte scorsa, i carabinieri della Stazione di Stampace hanno arrestato un uomo di 27 anni, di origini algerine e senza fissa dimora, per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato intercettato dalle forze dell’ordine dopo essere stato segnalato per aver sottratto un cellulare a una ragazza.

L’episodio si è verificato quando i militari, di passaggio in via Roma, sono stati avvicinati da una ragazza di 15 anni che ha chiesto aiuto. La giovane ha riferito che un uomo le aveva sottratto con la forza il suo iPhone 13 Pro dalla tasca posteriore dei pantaloni, spingendola, per poi fuggire rapidamente nelle vie limitrofe.